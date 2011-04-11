Світлана Лобода народила дівчинку

Світлана Лобода, ввечері у суботу, 9 квітня народила дівчинку вагою 3 кг в одному з київських пологових будинків.

Разом зі співачкою зараз у пологовому будинку її команда і найближчі люди. У пологовому будинку, в якому знаходиться Світлана Лобода, радісні вигуки чути й від родичів артистки і від співробітників.

Лобода до дев`ятого місяця не зменшувала швидкість робочого графіку і навіть знялася в рекламі напою разом з українським футболістом Андрієм Шевченком.

І лише на дев`ятому місяці, за визнанням самої співачки, вона почала дотримуватися більш спокійного ритму життя.

27 березня Світлана не взяла участь у московському концерті групи "ВІА Гра", присвяченому 10-річчю колективу. Причиною відмови стали рекомендації лікарів, які, кажуть, чекали, що саме в цей день співачка повинна народити.

Нагадаємо, про свою вагітність співачка дізналася ще на фестивалі SZIGET, що проходив у серпні минулого року.

Співачка до останнього приховувала, коли точно їй народжувати.

ТСН