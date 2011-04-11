У день визволення в Одесі повторили парад Перемоги (фото)

Традиційним покладанням вінків до пам`ятника Невідомому матросові відзначили 67-у річницю з дня визволення від німецько-фашистських окупантів керівники Одеси і області, а також активісти Комуністичної партії України та проросійських організацій. На воду Одеської затоки спущено вінки на вшанування пам’яті загиблих на війні моряків.

Як передає кореспондент УНІАН, на алеї Слави голову облдержадміністрації Едуарда МАТВІЙЧУКА, голову облради Миколу ПУНДИКА і мера Одеси Олексія КОСТУСЄВА, які прийшли вшанувати пам`ять героїв минулої війни з фашизмом зустрічали комуністи з червоними прапорами і гаслами «За Батьківщину, за Сталіна!», а також величезними портретами Сталіна.

Червоні прапори розвішані по вулицях міста, клуби історичної реконструкції провели парад, повторивши маршрут руху параду Перемоги 10 квітня 1944 року, який відбувся одразу після визволення міста від фашистів. Реконструкторів на параді «підтримали» колони ретроавтомобілів і байкерів.