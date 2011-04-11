Реліквію останнього цесаревича дому Романових виставили на торги

Незвичайний лот виставлено на весняні російські торги аукціонного дому Sotheby`s у Нью-Йорку - подарунковий набір лиж, які належать останньому цесаревичу Російської імперії Олексію Миколайовичу Романову.

Лот оцінений у 60-80 тисяч доларів. Дві пари лиж з чоботами роботи найкращого майстра початку 20-го століття Отто Брандта були подаровані царевичу Московським лижним клубом у 1910 році.

Тоді лижі вважалися спортом еліти, оскільки вироблялися за кордоном і коштували неймовірно дорого.

Відомо, що спадкоємець російської корони з дитинства страждав на гемофілію, проте, незважаючи на хворобу, лижі були одним з улюблених його захоплень. Царевич Олексій став офіційним покровителем клубу, який популяризував у Росії лижі, а також "фізичний і духовний розвиток".

Перший московський лижний клуб був офіційно заснований у 1895 році, і його членами були лише 36 осіб. А перші в Росії змагання з лиж відбулися в 1896 році - на дистанції у три версти на Ходинському полі. Через сім років до гоночної лижні стали і жінки.

Царевичу Олексію дозволяли лижні прогулянки, вважаючи, що це найменш травматичний вид спорту. Вже перебуваючи з батьками та сестрами на засланні після Жовтневої революції, Олексій писав другу сім`ї Ганні Вирубовій, що лижі залишаються його єдиною втіхою у засніженому дворику Тобольської в`язниці.

"Для нас, співробітників Sothebys, це був найцікавіший експонат", - розповіла Керен Кеттерінг з російського департаменту аукціонного дому. "Ми бачимо сотні шедеврів мистецтва кожен день, але цей - дійсно щось унікальне", - зізнається мистецтвознавець.

Вона вважає, що особисті речі останньої царської династії Росії - це національний скарб, який має належати Росії.

"Пора їм повернутися додому, до Росії", - вважає Кеттерінг.

Нагадаємо, останній цесаревич Російської імперії не дожив до свого 14-річчя. Він був розстріляний більшовиками в липні 1918 року в Єкатеринбурзі разом з усією родиною Миколи II. Згодом страчені були канонізовані Російською православною церквою.

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