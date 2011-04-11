У Нью-Йорку помер кінорежисер Сідней Люмет

У Нью-Йорку на 87-му році життя помер американський кінорежисер Сідней Люмет.

За даними The New York Times, режисер помер у себе вдома.

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Сідней Люмет народився 25 червня 1924 р. у Філадельфії, штат Пенсільванія в родині акторів Єврейського театру. Акторський дебют майбутнього режисера відбувся у п`ять років, а у 15 він вперше знявся в кіно.

Сідней Люмет закінчив Колумбійський університет по класу драматичної літератури. У 1950 році він почав працювати режисером на телебаченні, в 1957 році зняв свій перший художній фільм 12 розгніваних чоловіків, який увійшов до скарбниці світового кіномистецтва. Цей фільм, знятий всього за 19 днів, приніс йому першу з чотирьох номінацію на Оскара.

Потім Люмет був ще тричі представлений до нагороди кіноакадемії в номінації "кращий режисер" - за фільми Собачий полудень (1975), Телемережа (1976) і Вердикт (1982), і один раз як сценарист за фільм Принц міста (1981).

Оскара Люмет отримав у 2005 році - за внесок у розвиток кіномистецтва. Усього на рахунку Сіднея Люмета близько 40 режисерських робіт, в тому числі такі відомі фільми як Вбивство в Східному експресі, Серпіко, Глорія, Ніч над Манхеттеном, Необхідний догляд та ін.

Корреспондент