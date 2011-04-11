Під час курортного сезону із Сімферополя до Ялти літатимуть вертольоти

Під час курортного сезону-2011 у Криму збираються організувати польоти на вертольотах із Сімферополя до Ялти.

Тривалість польоту становитиме приблизно 20 хвилин, а вартість, за попередніми розрахунками, не перевищуватиме 20 доларів з людини.

Як повідомив заступник міністра курортів і туризму Криму Микола Маринов, цього року польоти відбуватимуться на вертольотах МІ-8 місткістю до 20 осіб, але наступного року на цей маршрут планується пустити більш компактні вертольоти зарубіжного виробництва з панорамними ілюмінаторами.

Щоправда, і вартість такого польоту буде трохи дорожчою - в межах 50 доларів з людини.

"Погодьтеся, що може бути краще, ніж побачити Кримські гори з висоти пташиного польоту, і дістатися до Ялти за 20 хвилин", - сказав Маринов.

З ініціативою організувати вертолітний рейс виступила якась приватна компанія, назву якої чиновник не повідомив.

ТСН