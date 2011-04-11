100 років тому відбувся перший велоперехід через Карпати

28-29 травня у місті Яремче Івано-Франківської області відбудеться велосипедний фестиваль “Велодень в Карпатах”, присвячений 100-річчю з часу заснування велотуризму.

Як повідомили УНІАН в Яремчанському міськвиконкомі, в рамках фестивалю відбудеться низка подій, спрямованих на популяризацію велоспорту та велотуризму, зокрема, велосипедний ярмарок, змагання в дисципліні “даунхіл”, виставка малюнків на велосипедну тематику вихованців дитячої творчої школи, а також виставка в міському історичному музеї, присвячена історії розвитку велосипедного руху.

На головній вулиці Яремчого відбудуться численні велосипедні змагання та конкурси для дітей та дорослих, які завершаться святковим концертом та нагородженням переможців на відритій сцені.

Крім того, на фестивалі буде представлений рідкісний дерев’яний велосипед, яких в Україні збереглося всього два. Цей велосипед виготовив на початку ХХ століття мешканець Яремчого Іван Бойко. Після його смерті велосипед було передано в обласний музей, завдяки чому він зберігся до наших часів в ідеальному робочому стані.

Організаторами “Велодня в Карпатах” є проект “ВелоКраїна”, Центр соціальних та ділових ініціатив, Карпатський національний природний парк. Фестиваль проводитиметься за підтримки виконкому міської ради м.Яремче.

Довідка УНІАН. Як відомо з історичних архівів, рівно сто років тому - влітку 1911 року - відбувся перший задокументований велосипедний переїзд через Карпати - австрійський ентузіаст велосипедного туризму здійснив подорож з Делятина до Рахова (Закарпаття), перетнувши один з найвищих у Карпатах перевалів - Яблуницький.