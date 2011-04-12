У Керчі пройде перший Кримський міжнародний туристичний форум

13:34, 12 квітня 2011
Культура
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15-16 квітня в Керчі (АР Крим) відбудеться Перший Кримський міжнародний туристичний форум (CITF 2011).

Як повідомили УНІАН організатори форуму – креативне агентство «Майстерня світлих ідей «МеД», форум присвячений розширенню сезону в Криму і початку інтеграції півострова в світовий туристичний бізнес.

«Подія такого масштабу для представників туристичного бізнесу проходитиме в Керчі вперше. Форум задумується як b2b (business to business marketplace - УНІАН) майданчик для розвитку і формування відносин між гравцями туристичного ринку України і Росії. Ми збираємо в Керчі кращих фахівців у сфері ділового, подієвого і культурного туризму для того, щоб разом дійти конкретних рішень для поліпшення туристичного сезону в Криму», - зазначила організатор форуму Яніна ЗІНЧЕНКО.

Також вона повідомила, що в рамках форуму учасники обговорять перспективи розвитку ділового, медичного, подієвого туризму в Криму, а також результати маркетингових досліджень літнього сезону 2010 року в Криму.

Окрім цього, очікується презентація туристичного логотипу міста Керч – частини стратегії туристичного розвитку «Керч – місто тисячоліть».

Організатори мають намір виправити «прикре історичне непорозуміння» і розкрити величезний туристичний потенціал Керчі.

Учасників форуму ознайомлять з попередніми підсумками конкурсу на ребрендинг логотипу Автономної Республіки Крим і створення фірмового стилю.

«Створення туристичного логотипу міста і проведення форуму – перші кроки із серії приватних ініціатив, підтримуваних міжнародними організаціями і місцевою владою», - зазначив ще один організатор форуму Андрій СЛАБИНСЬКИЙ.

Організатори також планують провести ознайомлювальний тур туристичними об`єктами міста Керчі.

Учасниками форуму стануть представники провідних туристичних компаній України, організатори найбільших фестивалів України і Росії, представники органів влади АР Крим, громадських організацій і міжнародних фондів, власники і керівники об`єктів туристичної інфраструктури Криму.

Форум пройде за підтримки проекту USAID LINC, громадської організації «Союз підприємців Керчі», Керченської міської ради.

Дізнатися більше можна на сайті форуму www.citf.com.ua

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