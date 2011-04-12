Американські хіт-мейкери - група ONEREPUBLIC 13 квітня виступить у Києві

13 квітня вперше в Україні у Києві на сцені клубу Crystal Hall виступить група ONEREPUBLIC. У програмі концерту - хіти, а також пісні з альбому «Waking up».

ONEREPUBLIC злетіла на пік популярності в Європі і Америці з гучною композицією «Apologize». Сингл групи став тричі платиновим. Це друга пісня за всю історію шоу-бізнесу, завантажена з Інтернету три мільйони разів!

У 2010 році група ONEREPUBLIC грала на Олімпіаді у Ванкувері.

ONEREPUBLIC - група, яку можна слухати при будь-якому настрої і у будь-який час.

ONEREPUBLIC номінувалися на Grammy, People`s Choice Awards, MTV Europe Music Awards. Вокаліст групи Райан Теддер окрім своєї групи складав пісні для Келлі Кларксон, Леони Люіс, Адама Ламберта, Бейонсі, Ріанни і багато інших. Другий альбом ONEREPUBLIC «Waking Up», випущений в 2009 році, увійшов до світової десятки. Пісня "Secrets" з альбому "Waking Up" була використана у фільмі "Учень чаклуна" (2010), а композицію "Good Life" можна почути в комедії "Відмінниця легкої поведінки".

За інформацією промоутера Концертного Агентства «КОСТЯНТИН Д»:

- група прилітає в день концерту рейсом із Катеринбургу через Санкт - Петербург;

- запланована прес-конференція;

- група відвідає Києво-Печерську лавру і прогуляється по Хрещатику (якщо встигне);

- на концертному майданчику група просить обладнати офіс з трьома телефонними лініями, високошвидкісним безпровідним Інтернетом і акустичною системою класу Hi - End для підключення Ipod;

- у райдері групи відсутній міцний алкоголь, тільки пиво в невеликій кількості, 1 галон 2% -го і 2 галони шоколадного молока;

- прикрасою райдера стало прохання надати 6 дуже хороших кубинських сигар і кави з ресторану Starbucks;

- особливу увагу група приділяє технічній частині шоу, частину устаткування вони везуть з собою, а те, що надає промоутер має бути все узгоджено до останнього шнура.