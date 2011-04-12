У Кіровограді відкривається ХІІІ фестиваль юних піаністів

У концертній залі Кіровоградського музичного училища сьогодні відбудеться урочисте відкриття ХІІІ фестивалю-конкурсу юних піаністів «Нейгаузівські музичні зустрічі».

Як передає кореспондент УНІАН, цього року вперше у фестивалі візьмуть участь конкурсанти Польщі, Грузії, Китаю, Молдови.

Загалом у конкурсі змагатимуть більш як 70 юних піаністів.

До складу журі на чолі з заслуженим артистом України, професором Національної музичної академії ім. П.І.Чайковського Юрієм КОТОМ також увійдуть представники інших держав.

Як зазначають організатори, проведення фестивалю міжнародного рівня стало можливим завдяки встановленню в Кіровоградському музичному училищі роялю всесвітньо відомої марки Bechstein (композитор Генріх Нейгауз був прихильником інструментів саме цієї фірми).

Фестиваль «Нейгаузівські музичні зустрічі» триватиме два тижні. За цей час на сцені музичного училища виступатимуть гості та конкурсанти, а також місцеві солісти і музичні колективи.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс було започатковано у 1988 році, у рік столітнього ювілею відомого піаніста, педагога, уродженця Єлисаведграда Генріха Нейгауза.