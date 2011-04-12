Помер сценарист Діамантової руки

У Москві у віці 89 років помер відомий кіносценарист Яків Костюковський, що працював над фільмами Кавказька полонянка і Діамантова рука.

Яків Костюковський помер у понеділок, 11 квітня, в Боткінській лікарні.

Дочка сценариста Інна розповіла, що Костюковський відчув себе погано чотири дні тому, його госпіталізували, і в понеділок ввечері в результаті обширного інфаркту він помер.

Костюковський не дожив кілька місяців до свого 90-річчя. Прощання з ним відбудеться в четвер вдень у морзі Боткінської лікарні.

Яків Костюковський народився у станиці Золотоноша Київської губернії УРСР 23 серпня 1921р. У 1941 році закінчив Інститут філософії, літератури та історії, друкувався в журналах і газетах.

За сценаріями Костюковський знято багато фільми Леоніда Гайдая, такі як Операція И та інші пригоди Шурика, Кавказька полонянка, Діамантова рука.

Нагадаємо, що 4 лютого 2011 року в Мюнхені помер радянський письменник, драматург Володимир Кунін, сценарист більш ніж 35 фільмів, у тому числі Інтердівчинка Петра Тодоровського і Ребра Адама В`ячеслава Криштофовича.

Интерфакс

