Кабмін виділив кошти на ремонт Лаври замість Андріївської церкви

Кабінет міністрів України перерозподілив 14 млн. грн. на проведення ремонтно-реставраційних робіт на об`єктах Києво-Печерської лаври.

Про це йдеться в постанові №334 від 28 березня ц.р., розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, цією постановою скасовується дія розпорядження №154-р від 14 лютого ц.р., якою Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства передбачалося виділити 57 млн. 450 тис. грн., зокрема 17 млн. 450 тис. для здійснення заходів щодо святкування 1000-річчя заснування Софійського собору та проведення протиаварійних і ремонтно-реставраційних робіт у Андріївській церкві.

Разом із тим, уряд вирішив виділити Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 542 млн. грн., із яких 14 млн. грн., – для проведення ремонтно-реставраційних робіт на об`єктах Києво-Печерської лаври.