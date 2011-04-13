У Луцьку заборонили збирати гроші на пам'ятник Сталіну в наметах

У Луцьку суд заборонив встановлювати агітаційні намети для збору коштів на новий пам’ятник Сталіну в Запоріжжі.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

Зокрема, як зазначено в повідомленні, 12 квітня Волинський окружний адміністративний суд ухвалив постанови, якими заборонив Луцькій міській молодіжній громадській організації ЛКСМУ «Відродження» та Всеукраїнській громадській організації «Антифашистський комітет України» встановлювати на Театральному майдані в Луцьку агітаційні пости зі збору добровільних внесків на пам’ятник Сталіну у Запоріжжі.

«Постанова підлягає негайному виконанню», - йдеться у документах.

Як повідомлялося, 11 квітня, коли такий намет було демонтовано, Луцький міський голова Микола РОМАНЮК з цього приводу зазначив, що, дійсно, 5 квітня на його адресу надійшло звернення від голови Волинської обласної організації «Антифашистський комітет України» з повідомленням, що з 5 квітня до 1 червня 2011 року на Театральному майдані буде встановлено агітаційний пост з метою збору добровільних внесків на відновлення пам’ятника Сталіну в Запоріжжі.

«Відповідно до статті 39 Конституції України, громадська організація не отримує дозвіл міської ради, а просто ставить органи влади до відома про проведення заходу, що й було зроблено», - зазначив він.

Також організаторам акції представники міської влади повідомляли, що їх захід може викликати неоднозначну реакцію, що у групу оперативного реагування «15-80» неодноразово надходили скарги від лучан, які обурювалися проведенням акції, що призвела до порушення громадського порядку у місті.

Оскільки намет таки був встановлений, міська рада направила лист голові ВОО Всеукраїнської громадської організації «Антифашистський комітет України» Олександру КОНОНОВИЧУ з пропозицією припинити проведення вищезазначеної акції через порушення громадського порядку на Театральному майдані. Тоді, 8 квітня, акція була припинена, але громадська організація подала судовий позов до Луцької міської ради. Проте 11 квітня на ім’я міського голови знову надійшло звернення від голови Луцької міської молодіжної громадської організації ЛКСМУ «Відродження» Михайла КОНОНОВИЧА про розміщення агітаційного посту на Театральному майдані «з метою збирання добровільних внесків на відновлення зруйнованого вандалами пам’ятника Сталіну в Запоріжжі».

Одразу після встановлення посту організаторам було вручено лист міського голови з пропозицією припинити проведення акції як такої, що порушує громадський порядок, а також з огляду на неоднозначну реакцію на постать Сталіна. Представники ж громадської організації «Відродження» демонтувати агітаційний пост відмовилися.

Оскільки виконавчий комітет у такому випадку залишає за собою право звернутись до суду, мер Луцька одразу подав дві позовні заяви про заборону проведення акцій Луцькій міській молодіжній громадській організації ЛКСМУ «Відродження» та ВОО Всеукраїнській громадській організації «Антифашистський комітет України».