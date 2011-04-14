People назвав найкрасивішу жінку планети

Американський журнал People склав щорічний список найкрасивіших людей на планеті. На першому місці співачка Дженніфер Лопес.

За словами актриси, вона задоволена вибором People. Лопес зізналася, що турбота про зовнішність - одне з найскладніших завдань у її житті і чимала а частина її роботи.

Лопес неодноразово потрапляла у списки найкрасивіших людей за версією People, проте очолила топ-список вперше.

Окрім неї, в списку найкрасивіших людей 2011 року фігурують Різ Уїзерспун, Джесіка Сімпсон, Менді Мур, Зак Ефрон, Кеті Холмс, Сандра Буллок, Райан Рейнолдс та інші.

Нагадаємо, що у 2010 році найкрасивішою жінкою планети People назвав актрису Джулію Робертс.

Тим часом читачі видання Esquire вибрали найсексуальніших жінок сучасності. Очолила рейтинг американська актриса Катрін Боуден, що прославилася після участі у телесеріалі Студія 30 (Rock 30).



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