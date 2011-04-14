Московський патріархат вимагає від Януковича забути про Євросоюз

13:23, 14 квітня 2011
Культура
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І припинити інтеграцію

Православні Московського патріархату попросили у президента Віктора Януковича статус домінуючої церкви та закликали його припинити інтеграцію в "чужу та ворожу структуру" – Євросоюз.

Таке звернення до Януковича, прем`єр-міністра Миколи Азарова та Верховної ради прийняли учасники зборів громадськості Української православної церкви Московського патріархату, які збиралися в Києві 10 квітня.

Віруючі закликали президента та посадовців не ставити їх в ряд із "сектами" та "надати канонічній православній церкві в Україні статус домінуючої".

"Церква з більш ніж 1000-річною історією, яка сформувала генотип нашого народу, до якої і сьогодні відносить себе його переважна більшість, не повинна мати такі ж права і статус, як всі інші конфесії, особливо новоспечені секти", – говориться у зверненні.

Також віряни нагадали Януковичу про те, що благословення на президентство він отримував від предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила: "Віктор Янукович, який позиціонує себе як православна людина, отримавши благословення на свою президентську діяльність у предстоятеля РПЦ патріарха Кирила та предстоятеля УПЦ митрополита Володимира, замість зміцнення "Русского мира", де Україна історично займає одне з центральних місць, ставить задачу інтеграції в західну цивілізацію".

Януковича, якого "православна громадськість активно підтримувала на президентських виборах" віруючі закликали припинити інтегрувати Україну в "чужу і ворожу західну цивілізаційно-державну структуру – Євросоюз".

На зборах були присутні православні активісти із Києва, Чернігова, Вінниці, Одеси, Миколаєва, Рівного та інших регіонів України.

Більшість із них є членами проросійських православних організацій "Православний вибір", Православне братство Олександра Невського, Союз православних братств України (СПБУ), "Народний собор", "Київське губернське відділення Союзу Російського Народу" та інших.

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