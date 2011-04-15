У Болгарії в стіні середньовічного храму знайшли давні парфуми

У Болгарії археологи виявили в стіні середньовічного монастиря давні французькі парфуми.

Цікава знахідка була зроблена в монастирі Святих Апостолів у місті Созополі, розташованому на березі Чорного моря. Тиждень тому там почалися розкопки.

За цей час археологи оголили фундамент монастирської церкви довжиною в 20 м і шириною в 11 м. Судячи з усього, це найбільша середньовічна церква, побудована на чорноморському узбережжі Болгарії.

Серед цікавих знахідок цього тижня виявилися два скляних флакони, замуровані в стіни набагато пізніше, ніж був побудований сам монастир. На одному з флаконів археологам вдалося прочитати напис: Lubin, Paris, 1882. Виявилося, що вони знайшли досить дорогі і модні духи кінця XIX століття.

Поки що дослідники не висунули ніяких гіпотез, як ці флакони могли виявитися замурованими в стіни середньовічного монастиря, однак сподіваються розгадати цю загадку.

Корреспондент