У Керчі відкрився Перший Кримський міжнародний туристичний форум

У Керчі (АР Крим) 15 квітня відбулося відкриття Першого Кримського міжнародного туристичного форуму (CITF 2011).

Як передає кореспондент УНІАН, форум зібрав представників провідних туристичних компаній, організаторів фестивалів, представників влади, громадських організацій і міжнародних фондів.

15-16 квітня учасники форуму планують обговорити перспективи розвитку медичного, ділового, подієвого і MICE-туризму у Криму, можливості створення конкурентних туристичних продуктів.

«Ми покажемо Керч – місто з прекрасною історичною спадщиною, яке має великий туристичний потенціал», - відзначив організатор форуму, керівник креативного агентства «Майстерня світлих ідей «Мед» Андрій СЛАБІНСЬКИЙ.

Заступник міністра курортів і туризму АР Крим Микола МАРІНОВ нагадав про завдання, поставлене Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ – «зробити Крим перлиною України». М.МАРІНОВ також відзначив, що затверджено стратегію розвитку Криму до 2020 року, згідно з якою туризм є головним пріоритетом.

М.МАРІНОВ повідомив, що цього року збільшення потоку російських туристів до Криму очікується на 50%. За його словами, вперше цього року запущені чартерні потяги «Москва – Сімферополь», «Москва – Феодосія».

За словами заступника міністра курортів і туризму АР Крим, всього у 2011 році прогнозується рекордна кількість туристів - 6 млн. осіб. У 2010 році Крим відвідали 5,7 млн. осіб.

Міський голова Керчі Олег ОСАДЧИЙ розповів про впорядкування міста останніми роками з метою залучення туристів. «Керч входить до десятки найдавніших міст світу, йому 2611 років. Місто приховує у собі археологічні таємниці. Місто було закрите для відвідування туристів до 1992 року. Нам вдалося відновити обличчя міста, не змінивши його. Сьогодні можна прогулятися вулицями, що реставруються, історія яких бере початок у 1737 році. Минулого року Керч відвідали 66 тис. відпочиваючих. Мало хто знає, що у місті, розташованому біля двох морів, проживання коштує 79 грн. на добу», - відзначив О.ОСАДЧИЙ.

На його думку, залученню туристів до Криму сприятиме сертифікація і доведення до європейського рівня готелів, ресторанного господарства.

У свою чергу, керівник кримського офісу USAID/LINC Джеффрі ЛУБРІ вважає, що в майбутньому Крим розвиватиметься не лише за рахунок пляжів, а і за рахунок культурно-розважальних напрямів. «Західні туристи зацікавлені в отриманні унікального досвіду. Вони хочуть знати культуру, музику, кулінарію. Потрібно розвивати подієвий туризм», - відзначив Дж.ЛУБРІ.

Разом з тим він звернув увагу на те, що західний споживач туристичних послуг висуває високі вимоги до якості обслуговування. Керівник кримського офісу USAID/LINC пообіцяв надавати експертну допомогу у розвитку туризму в Криму, зокрема – залучати експертів туристичної сфери з Європи до Керчі для проведення семінарів і обміну досвідом.

«Минулого року до Керчі заходили кілька великих суден. У Керчі можна розвинути яхтинг, зробити стоянки для яхт», - запропонував Дж.ЛУБРІ.

Перший Кримський міжнародний туристичний форум CITF-2011 присвячено розширенню можливостей сезону в Криму, аналізу внутрішнього і зовнішніх турринків і інтеграції півострова у світовий туристичний бізнес.

Перший Міжнародний туристичний форум, який проходить 15-16 квітня в Керчі, організовано за підтримки громадської організації «Союз підприємців Керчі» і USAID/LINC.