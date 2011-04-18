На виставці дерев'яних церков України - макети втрачених храмів

У Тернополі в обласному краєзнавчому музеї напередодні Великодня відкрили виставку копій дерев’яних церков львівського майстра Михайла ЯСЬКОВИЧА «Дерев’яна сакральна архітектура».

Як передає кореспондент УНІАН, під час відкриття виставки автор робіт повідомив, що із представлених на виставці пам’яток архітектури більшість уже не існує. «Із виготовлених мною 128 макетів дерев’яних церков більшість втрачено - знищено вогнем чи повінню, зруйновано більшовицькою владою», - зазначив М.ЯСЬКОВИЧ.

Загалом на виставці представлено 28 експонатів, більшість з яких - точні копії гуцульських, лемківських, бойківських, подільських дерев’яних храмів ХVІІ-ХІХ століть, зведених без жодного цвяха. Є серед них і макети храмів Тернопільщини, зокрема церква Вознесення, що в Чорткові, будівництво якої датується 1770 роком.

Діятиме виставка до 30 квітня.