18 квітня в історії

У 1846-му американець Роял Хаус запатентував телеграфний аппарат.

1902 рік — Данія стала першою країною, у якій відбитки пальців стали використовуватися для встановлення особи злочинців.

Метод ідентифікації людей за відбитками заснований на ідеях англійця Вільяма Гершеля, що висунув в 1877 році гіпотезу про незмінність папілярного малюнка долонних поверхонь шкіри людини. Ця гіпотеза стала результатом довгих досліджень автора, що служив поліцейським чиновником в Індії. Також відомо, що ідея про унікальність відбитків пальців існувала в Китаї і Японії ще в VII ст. н. е.

1909 року Ватикан канонізував Жанну д’Арк.

1922-й — у Москві почав функціонувати перший автобус.

Найперший в світі автобус виготовив у 1801 році Річард Тревітік, а його демонстрація пройшла 24 грудня того ж року у Кемборні, Корноул (Англія). Це була машина з паровим двигуном, яка могла перевозити до 8 пасажирів.Перший в світі електричний автобус з`явився у Лондоні у 1886 році. Він міг їздити з середньою швидкістю 11,2 км/г. Перший в світі автобус з двигуном внутрішнього згоряння, який працював на бензині, був побудований у Німеччині у 1894—1895 роках заводом "Бенц". Він вміщував 8 пасажирів і курсував по 15-кілометровій трасі між німецькими містами Зіген, Нетфен і Дойц. Перший в світі міський автобус з двигуном внутрішнього згоряння вийшов на маршрут 12 квітня 1903 року у Лондоні.

1927-го Ленінградський комітет у справах винаходів запатентував прилад штучного дихання.

1934 рік — американець Кентрелл продемонстрував роботу першої машинки-автомат, у містечку Форт-Уорт (штат Техас).

В 1995-му Київська міська рада ухвалила рішення про повернення древнього герба міста із зображенням архангела Михаїла.

18 квітня народилися:

1937 рік — Світлана Немоляєва, російська акторка (фільми "Гараж", Ольга Ри в жова "Службовому романі", "Небеса обітовані"). Народна артистка РРФСР.

1980 року — Діого Пашеку да Фонтоура (Рінкон), бразильський футболіст, півзахисник київського "Динамо" у 2002-2009 роках. Чемпіон України у 2003, 2004, 2007 роках.

В 1947-му народився Джеймс Вудс, американський актор.

Популярність Джеймсу Вудсу принесла прекрасна акторська гра в таких фільмах, як "Одного дня в Америці", Серджіо Леоне, "Сальвадор", Олівера Стоуна, "Поліцейський", "Напролом", "Чаплін", "Фахівець". За прекрасно виконану роль журналіста в картині "Сальвадор" Вудс був номінований на "Оскар".

1956-го народився Ерік Робертс, американський актор ("Тяжка правда", "Доктор Хто", "Сімейні обставини", "Падаючий ангел"); брат актриси Джулії Робертс.