Депутат-регіонал відхрестився від весілля з Білик

Народний депутат Владислав Лук`янов, якого називали нареченим співачки Ірини Білик, заявив, що це не він.

"Так, вона дуже яскрава, дуже красива, талановита, розумна, реально суперова мегазірка", поділився депутат/

"Я хочу сказати, що у нас дружні стосунки, але не більше", - додав він.

Відзначимо, що заручини Ірини Білик, про які вона розповіла ТСН, стали сенсаційною новиною у світі українського шоу-бізнесу.

Ірина поки тримає в таємниці подробиці весілля та ім`я свого коханого

Відомо, що останнім часом Ірина Білик часто з`являлася разом із російським стилістом Сергієм Зверєвим. Але водночас Інтернет переповнений її фотографіями з народним депутатом Владиславом Лук`яновим і чутками про їхній роман. Владиславу 47 років, розлучений, має двох дітей.

ТСН