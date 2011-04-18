94-річна Жа Жа Габор планує стати мамою

Голлівудська зірка Жа Жа Габор, якій виповнилося 94 роки, хоче отримати дитину, і подружжя вже підшукують сурогатну матір.

Таку заяву зробив чоловік актриси - 67-річний Принц Фредерік фон Анхальт, мотивуючи рішення бажанням підтримати дух Габор, якої в січні ампутували одну ногу через проблеми кровопостачання і періодично госпіталізують через погіршення стану здоров`я.

Раніше вона перенесла трансплантацію кульшового суглоба і майже 9 років не може ходити. "Людині необхідно щось, заради чого варто було б жити", - вважає дев`ятий за рахунком чоловік прославленої акторки. На думку Принца Федеріка, дитина обійдеться подружжю в 100 тисяч доларів.

До слова, у Габор є дочка від одного з попередніх шлюбів, якій вже за шістдесят.

Медики скептично дивляться на можливе материнство 94-річної актриси, нагадуючи, що потенційним батькам спочатку доведеться пройти медичну експертизу, в тому числі на психологічний стан. Якщо один з подружжя не пройде тестування, пара не буде мати законного права на усиновлення дитини.

У пресі є думки і про те, що це просто чергова PR-компанія на заході слави Габор. Востаннє вона була госпіталізована в березні, дізнавшись про смерть подруги Елізабет Тейлор, передбачивши, що наступною буде вона сама.

Фон Анхальт, чиє справжнє ім`я Ганс Роберт Ліхтенберг, став популярним персонажем світської хроніки ще до шлюбу з Габор. У 1980 році, коли йому було вже більше 45 років, Фредерік познайомився з літньою німецькою принцесою Марією Августою фон Анхальт, представившись другом її покійного сина, і запропонував принцесі усиновити його.

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Угорка за походженням Жа Жа Габор почала кар`єру в кіно в Голлівуді на початку 1950-х років. Успіх їй принесла роль у класичній постановці Мулен Руж, де вона зіграла знамениту танцівницю Жанну Авріль. Габор називали секс-символом свого часу.

Жа Жа була дев`ять разів одружена, сім разів розлучалася, а один шлюб був анульований.

У 1989 році, у віці 73 років вона була засуджена до трьох днів в`язниці за те, що дала ляпаса поліцейському в Беверлі-Хіллс.

РИА Новости