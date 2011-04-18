Екс-дружина Баскова вийшла заміж за друга Януковича

Перша дружина і мати сина Миколи Баскова Світлана Шпігель 17 квітня знову пішла під вінець.

Весілля доньки колишнього сенатора та фармацевтичного магната Бориса Шпігеля пройшло з розмахом у банкетному залі московського ресторану "Метрополь".

Це вже другий шлюб Світлани. Нинішнім її обранцем став 39-річний підприємець В`ячеслав Соболєв. Він відомий в Україні не тільки як колишній заступник голови правління компанії "Нафтогаз України", але і як власник мережі продуктових магазинів "Обжора". Кажуть також, що Соболєва пов`язує давня дружба з президентом України Віктором Януковичем. В`ячеслав був раніше пов`язаний шлюбом, від якого у нього залишилася дочка.

Весілля пройшло відповідно до єврейських традицій. Лев Лещенко спеціально до свята приготував пісню на івриті. Ведучим весільного торжества став Андрій Малахов, а гостей розважали Філіп Кіркоров, Сергій Свєтлаков, Михайло Галустян і "Хор Турецького".

Найближчих і рідних зібралося не менше сотні осіб. У банкетній залі було накрите близько двадцяти столів, які ломилися від вишуканих страв і дорогих вин. Першу шлюбну ніч молодята провели в найрозкішнішому номері готелю.

"Світлана зізналася, що збирається переїхати разом з сином Броніславом до Києва до чоловіка, - розповіли близькі друзі нареченої. - Слава вже придбав шикарні апартаменти в самому центрі української столиці".

Світлана Шпігель прожила разом з Миколою Басковим сім років.

"Я знаю, що Світлана вийшла заміж, - розповів Микола. - Але ми з нею вже три роки зовсім не спілкуємося, і я навіть не припускаю, хто став її обранцем. Чесно кажучи, мені все одно, бажаю їм родинного щастя".

ТСН