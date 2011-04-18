Бригинець: завтра судові пристави виселятимуть видавництво «Дніпро»

Завтра, 19 квітня 2011 року, о 10:00 Державне спеціалізоване видавництво Художньої літератури «Дніпро» виженуть із займаного ним протягом 65 років приміщення на вул. Володимирській, 42. Виселення відбудеться в примусовому порядку згідно постанови Господарського суду м.Києва, який повертає це приміщення одному із муніципальних підприємств.

Про це повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець.

«Незалежно від того хто керує містом, останніми роками в Києві не припиняється практика виселення закладів культури. Сподівався, що з усуненням від реальної влади Черновецького вона буде припинена. Але, на жаль, бізнес інтереси виявляються сильнішими за чиновників і політиків. Тому відбуваються такі дивні речі, коли видавництва ніби-то захищенні законодавством від виселень, а їх все одно виселяють, якщо не рішенням Київради, або розпорядженням КМДА, то рішенням суду», - констатує О.Бригинець.

Депутат наголосив, що відповідно до Закону Про посилення захисту майна редакцій, ЗМІ, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок забороняється відчуження приміщень в яких перебувають згадані осередки.

«Якщо така практика не буде припинена, то ми залишимось без закладів культури. Зверніть увагу, виселяють не якесь малопомітне видавництво, а один з флагманів українського книговидання - шановане і впливове видавництво «Дніпро». Що вже говорити меншим і не таким заслуженим закладам?», - обурюється О.Бригинець.

Приміщення на вул. Володимирська, 42 видавництво «Дніпро» займає із 1946 року. В 2000 році у видавництва відібрали дві третини приміщення. На сьогодні займана «Дніпром» площа сягає 587,37 кв. м.