У Києві з’явиться алея «Героїв Чорнобиля»

У Києві до 25-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції відриють одразу декілька пам’ятних знаків, а також алею «Героїв Чорнобиля».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, 25 квітня у Дарницькому районі буде відкрито Пам’ятний знак, присвячений роковинам Чорнобильської катастрофи. 26 квітня планується відкрити першу чергу Парку Пам’яті в Деснянському районі та Пам’ятний знак жертвам Чорнобиля в Оболонському районі.

Крім того, у Святошинському районі відкриють алею «Героїв Чорнобиля». На цій алеї буде встановлено сім бюстів пожежників – Героїв України та Радянського союзу – і меморіальних плит на території Меморіального комплексу «Жертвам Чорнобильської катастрофи».

