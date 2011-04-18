У Полтаві побудують аквапарк і гірськолижний спуск

Полтавська міськрада виділила на території мікрорайону «Левада-2» земельну ділянку для будівництва житлового багатоцільового комплексу з критим гірськолижним спуском і аквапарком.

Про це повідомили УНІАН у мерії Полтави.

На території площею близько 62 гектарів планується збудувати житлові квартали, два дитсадки, школу, готель, торгово-розважальний комплекс, а також зону відпочинку з тематичним парком і лижним спортивним комплексом.

Очікується, що в процесі реалізації проекту збудують новий житловий район на 12,5 тисячі жителів. Заплановані обсяги будівництва житлових приміщень - орієнтовно 480 тис. кв. м і приміщень соціальної інфраструктури близько 19 тис. кв. м.

У 2011 році планується виконання проектних робіт, а з 2012 року передбачається здійснювати освоєння території.

