У Києві Рінго Старр хоче жити у номері за 14 тисяч євро

Любителі безсмертної музики гурту "Бітлз" готуються до зустрічі в українській столиці легендарного Рінго Старра. Концерт відомого барабанщика відбудеться 4 червня в палаці "Україна". Це буде перша зустріч музиканта і його українських фанатів.

Виступ 70-річного Рінго Старра в Києві стане першим в його європейському турі, а закінчиться турне 17 липня в Відні (всього ж музикант має намір об`їхати майже три десятки міст).

Організатори шоу заявили, що зірка та його команда прибудуть в Україні за пару днів до запланованого концерту. Майже весь цей час група збирається репетирувати.

Звичайно, прихильників зірки цікавить питання, де житиме іменитий гість. Стало відомо, що в райдері барабанщика прописаний президентський люкс в 5-зірковому готелі (вартість такого - в середньому, 14 тисяч євро на добу), але організатори запропонували йому адекватну заміну - якісний номер іншого класу. До речі, на подібні поступки пішов у Києві тенор Хосе Каррерас - він теж вимагав президентський люкс, але піддався на умовляння й оселився в номері "Амбасадор" (до тисячі євро на добу).

ТСН