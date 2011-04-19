У Лаврі у Великодню ніч Митрополит Володимир освятить двометрову пасху

У Києво-Печерській Лаврі, біля Свято-Успенського собору 23 квітня, з 10.00 спеціалісти пекарні «Живий хліб» почнуть встановлювати найбільшу пасху в Україні.

Як повідомили УНІАН у синодальному інформаційно-просвітницькому відділі Української Православної Церкви, пасху спечуть спеціально для благодійного ярмарку «Великодній кошик», який проходитиме на Соборній площі Києво-Печерської Лаври з 21 квітня по 2 травня.

За словами організаторів, тісто для пасхи буде замішано на воді зі святих джерел Антонія і Феодосія Печерських. Очікується, що вага пасхи сягатиме 700 кг, а висота - 2,2 метри. Рекорд буде зафіксовано представниками Книги рекордів України.

За словами директора пекарні «Живий хліб» Валерія ПАВЛЮКОВА, собівартість пасхи може сягнути 12 тис. грн., але економити на продуктах не збираються.

«Таке трапляється тільки раз у житті. Спекти найбільшу пасху – не щодня пропонують», – прокоментував В.ПАВЛЮКОВ.

Для приготування велетенської пасхи знадобиться близько доби. Оздоблення пасхи буде традиційним: помадка, різнокольорова посипка.

Наразі звання найбільшої має пасха, яку приготували два роки тому у Дніпропетровську. Тоді пасха важила понад 200 кілограмів.

У ніч з 23 на 24 квітня, у світле Христове Воскресіння, близько 3.00 Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит ВОЛОДИМИР освятить пекарський виріб.

Всі віруючі, що молитимуться цієї ночі в Києво-Печерській Лаврі, зможуть скуштувати шматочок велетенської пасхи.

Як повідомляв УНІАН, благодійний пасхальний ярмарок «Великодній кошик» ставить за мету зібрати кошти для порятунок дітей, яким життєво необхідні дорогі медичні операції.

Організатори благодійного пасхального ярмарку «Великодній кошик» – Синодальний інформаційно-просвітницький відділ Української Православної Церкви та Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

З детальною програмою заходів благодійного ярмарку можна ознайомитись на сайті Благодійного Пасхального ярмарку «Великодній кошик» Pasxa.in.ua

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