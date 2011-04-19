Створено новий повнометражний мультфільм про Вінні-Пуха

Через 35 років після виходу на екрани першої диснеївської стрічки про Вінні-пуха компанія Walt Disney Animation Studios запускає в прокат новий повнометражний мультфільм про плюшевого ведмедика.

Як передає Бі-Бі-Сі, в основу повнометражної стрічки лягли три історії з книг Алана-Олександра Мілна. У новому фільмі Вінні вирушає на пошуки меду, проте по дорозі встигає допомогти осликові Іа знайти втрачений хвіст і врятувати Крістофера Робіна від уявного чудовиська.

Крістофером Робіном звали сина Мілна, а Вінні-Пухом – плюшевого ведмедика, якого письменник подарував йому, коли хлопчикові виповнився один рік. Вінні-Пух у свою чергу зобов`язаний ім`ям канадській ведмедиці Вінніпег, яка жила в 1920-х роках у лондонському зоопарку.

Зазначимо, що радянська екранізація за мотивами творів Алана-Олександра Мілна з`явилася на екранах навіть раніше, ніж легендарний диснеївський Вінні: мультфільм Федора Хітрука був знятий ще в 1969 році.

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