20 квітня в історії

1656 рік — у Росії з`являються мідні гроші (замість срібних).

В 1841році опублікували перший в історії літератури детективне оповідання Едгара Алана По "Убивство на вулиці Морг".

1888 року у місті Мурадабад (Індія) випав рекордний град, який убив 246 людей.

1902-го подружжя французьких фізиків Кюрі отримало чистий радій.

Використовують радій для виготовлення світних фарб, у медицині – для радіотерапії, в техніці – для одержання радійберилієвих джерел нейтронів, як джерело гамма-випромінення тощо. також використовується в геохімії як індикатор змішування і циркуляції вод океанів.

1935 рік — стараннями журналіста Воррена Хілла, на американському радіо з`явився перший у світі хіт-парад.

У 1940-му в США продемонстрували перший електронний мікроскоп.

Електронні мікроскопи мають більшу роздільну здатність порівняно з оптичними мікроскопами, окрім того вони можуть застосовуватися також для отримання додаткової інформації про матеріал і структуру об`єкту. Електронні мікроскопи можуть збільшувати зображення у 2 млн. разів. Таким чином, в електронні мікроскопи можна практично розглядати об`єкти розміром з атом, хоча практично здійснити це важко.

1949 року за ініціативою президента Федерації волейболу Франції Поля Лібо, в Парижі відбулася зустріч представників національних федерацій 14 країн, які уторили Міжнародну федерацію волейболу та виробили єдині правила гри.

1988-й — у Москві закладено перший в СРСР бейсбольний стадіон.

В 2000 році у Броварах (Київська область) із-за помилки під час військових навчань в житловий будинок попала тактична ракета, що привело до загибелі чотирьох чоловік.

20 квітня народилися:

1889 рік — Адольф Гітлер (Шикльгрубер), німецький політичний і державний діяч.

Основоположник ідеології націонал-соціалізму, фюрер Націонал-соціалістичної партії Німеччини (1921—1945 років), рейхсканцлер нацистської Німеччини (1933—1945 років.), диктатор, глава Третього рейху. Верховний головнокомандувач Німеччини в ІІ Світовій війні – головний нацистський злочинець.У літературі можна часто зустріти, що справжнє прізвище Адольфа було Шикльгрубер. Це не зовсім вірно. Річ у тім, що його батько був незаконно народженим сином Анни Марії Шикльгрубер. Це прізвище він носив до 40 років. У 1877 його усиновив Георг Гітлер, відтак на момент народження сина Адольфа Алоїз вже був Гітлером..

1927 року народився Павло Луспекаєв, російський радянський актор (Верещагін у фільмі "Біле сонце пустелі").

В 1948 році — Ярослав Давидович, голова Центральної виборчої комісії в 2004-2007 роках (на другому етапі та після Помаранчевої реолюції). Зараз - у партії "Наша Україна".

1949-го народилася Джессіка Ленж, американська кіноакторка, володарка двох "Оскарів" ("Тутсі", "Мис страху", "Кінг-Конг", "Весь цей джаз", "Листоноша завжди дзвонить двічі").