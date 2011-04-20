Пасхальний ярмарок «Великодній кошик» у Лаврі: 21 квітня - 2 травня

З 21 квітня по 2 травня на Соборній площі Києво-Печерської Лаври проходитиме Благодійний Пасхальний ярмарок «Великодній кошик».

Другий Благодійний ярмарок ставить за мету зібрати кошти для спасіння дітей, яким життєво необхідні дорогі медичні операції, та поінформувати всіх, хто завітає в передпасхальні та пасхальні дні в Лавру, про значення свята Пасхи для кожного з нас.

21 квітня, у Чистий четвер, об 11.00 відкриття Пасхального ярмарку благословить Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир. Ярмарок розпочнеться з Фестивалю великодніх кошиків, який проходитиме протягом 21 – 22 квітня. Відвідувачі зможуть долучитися до прикрашання великодніх кошиків. Кожен матиме можливість придбати задекорований кошик або передати його волонтерам для продажу з аукціону і, таким чином, допомогти онкохворим дітям. Також на Ярмарку можна буде придбати кошики з Пасхальними стравами, що приготовані монастирем. В цей же день ВБФ «Дорога майбутнього» відкриє серію безкоштовних майстер-класів із писанкарства, що проходитимуть протягом трьох днів (21.04 – початок об 11.00, 22.04 – 0 14.00, 23.04 – об 11.00) і створення символічного Пасхального дерева.

23 квітня, напередодні Великодня, спеціалісти Пекарні «Живий хліб» приготують найбільшу паску в Україні. За словами директора пекарні, Валерія Павлюкова, тісто для Паски буде замішано на воді з святих джерел Антонія і Феодосія Печерських. Очікується, що її вага сягатиме 700 кг, а висота - 2,2 метри. Рекорд буде зафіксовано представниками Книги рекордів України.

24 квітня, у світле Христове Воскресіння, близько 3.00 всі віруючі, що молитимуться цієї ночі в Києво-Печерській Лаврі, зможуть скуштувати шматочок велетенської паски, одразу після того, як її особисто освятить Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Володимир.

25 квітня - 2 травня на території ярмаркового містечка ініціативна група «Дар янгола», за підтримки Благодійного фонду «Сподіваюсь та вірю», разом із волонтерським рухом «Молодь небайдужа» та гостями ярмарку планують створити величезну тематичну листівку, аби згодом подарувати її онкохворим дітям.

26 квітня - 1 травня в рамках акції «Діти в Лаврі» для дітей-інвалідів та дітей-сиріт студенти Київської духовної семінарії проведуть екскурсії Києво-Печерською Лаврою, а за участю дитячих колективів проходитимуть святкові концерти.

Організатори свята: Синодальний інформаційно-просвітницький відділ Української Православної Церкви та Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Долучившись до благодійного ярмарку «Великодній кошик», ви допоможете тяжкохворій дитині перемогти її хворобу!

З детальною програмою заходів благодійного ярмарку ви зможете ознайомитись на сайті Благодійного Пасхального ярмарку «Великодній кошик» Pasxa.in.ua