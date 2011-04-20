У Лаврі відбудеться благодійний ярмарок «Великодній кошик»

На Соборній площі Києво-Печерської Лаври з 21 квітня по 2 травня проходитиме благодійний пасхальний ярмарок «Великодній кошик».

Як повідомили УНІАН організатори – Синодальний інформаційно-просвітницький відділ Української Православної Церкви та Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, благодійний ярмарок ставить за мету зібрати кошти для спасіння дітей, яким життєво необхідні дорогі медичні операції.

«Всім, хто завітає в передпасхальні та пасхальні дні в Лавру, розкажуть про значення свята Пасхи. Долучившись до благодійного ярмарку «Великодній кошик», ви допоможете тяжкохворій дитині перемогти її хворобу», - зазначили організатори.

Відкриття благодійного ярмарку відбудеться у Чистий четвер, 21 квітня об 11.00. У цей день Митрополит Київський і всієї України Володимир урочисто відкриє Пасхальний ярмарок і благословить усіх присутніх. Ярмарок розпочнеться з Фестивалю великодніх кошиків, який проходитиме протягом 21 – 22 квітня. Відвідувачі зможуть придбати задекорований кошик або передати його волонтерам для продажу з аукціону і, таким чином, допомогти онкохворим дітям. Серед тих, хто візьме участь у благодійній акції – Зінаїда ЛІХАЧОВА, Ольга СУМСЬКА, Міка НЬЮТОН, Діана ДОРОЖКІНА та інші.

Як зазначають організатори, на ярмарку можна буде придбати великодні кошики з монастирськими стравами - яйця, паска, ковбаса - все з Лаврського підсобного господарства, готувалось з молитвою.

В цей же день благодійний фонд «Дорога майбутнього» відкриє серію безкоштовних майстер-класів із писанкарства, що проходитимуть протягом трьох днів (21 квітня – початок об 11.00, 22 квітня – о 14.00, 23 квітня – об 11.00). Також присутні можуть залучитися до створення символічного Пасхального дерева.

23 квітня спеціалісти пекарні «Живий хліб» приготують найбільшу паску в Україні.

24 квітня, у світле Христове Воскресіння, близько 3.00 всі віруючі, що молитимуться в Києво-Печерській Лаврі, зможуть скуштувати шматочок велетенської паски, одразу після того, як її освятить Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Володимир.

25 квітня - 2 травня на території ярмаркового містечка ініціативна група «Дар янгола», за підтримки Благодійного фонду «Сподіваюсь та вірю», разом із волонтерським рухом «Молодь небайдужа» та гостями ярмарку планують створити величезну тематичну листівку, аби подарувати її онкохворим дітям.

26 квітня - 1 травня в рамках акції «Діти в Лаврі» для дітей-інвалідів та дітей-сиріт студенти Київської духовної семінарії проведуть екскурсії Києво-Печерською Лаврою. За участю дитячих колективів проходитимуть святкові концерти.

З детальною програмою заходів благодійного ярмарку можна ознайомитись на сайті Благодійного Пасхального ярмарку «Великодній кошик» Pasxa.in.ua