Юрій Щербак презентує роман про «смертохристів»

Сьогодні, 20 квітня о 18.00, в книгарні «Є» (вул. Лисенка,3) відбудеться презентація книжки Юрія Щербака «Час смертохристів. Міражі 2077 року».

Роман екс-посла України в США, Канаді, Мексиці та Ізраїлі Юрія Щербака «Час смертохристів. Міражі 2077 року» – це гостро-сюжетний політичний трилер, дія якого розвертається напередодні Четвертої глобальної війни. Тут співіснують і переплітаються різні пласти – від пригодницько-розвідницької лінії до філософських проблем християнства, якому загрожують так звані смертохристи.

Це антиутопія, де за гротескною формою і фантастичністю ситуацій стоїть реальна масштабність можливих геополітичних подій майбутнього. «Це твір «на рівні партитур» Орвелла, Гакслі, які застерігали світ від страшних небезпек», – зазначений Михайло Слабошпицький.

Збагачений досвідом політичної, державної і дипломатичної діяльності Юрій Щербак дає своє парадоксальне і пророче бачення того, що може статися з Україною в майбутньому.