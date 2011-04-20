Фестиваль Флюгери Львова вперше пройде у Києві

Міжнародний етно-джазовий фестиваль Флюгери Львова вперше за дев’ять років свого існування пройде у Києві.

Фестиваль відбудеться 1 і 2 травня. У перший день київську публіку розважатимуть польська група TRYKI:Lebik - Trebski - PaPa Zura, київська ДомРа і львівська SHOCKOLAD.

У програмі другого дня фестивалю заявлені: Vuraj (Мінськ), Shopping Hour (Київ) і Daga Dana (Познань - Варшава - Краків - Львів).

Польсько-українська група DagaDana гратиме на Київських Флюгерах у самому розпалі свого всеукраїнського туру, повідомили Кореспондент.net організатори.

А завершує програму фестивалю вечірні дійство, яке плавно перетікає в ніч, - група Мертвій Півень з презентацією нового альбому Радіо Афродіта.

Місце проведення Київських Флюгерів: фестиваль-ресторація Диван (Бесарабська площа 2). Квитки: 100 грн/день - попередній продаж, 120 грн. - на вході.



Корреспондент.net

