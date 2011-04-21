До 20-річчя Незалежності пропонується перейменувати вулиці в Чернігові

У Чернігові громадський оргкомітет з відзначення 20-ої річниці незалежності України пропонує впорядкувати назви вулиць, а також перейменувати окремі з них на честь українських діячів чи подій української історії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання круглого столу у міській раді повідомили представники оргкомітету.

За словами члена оргкомітету Сергія СОЛОМАХИ, в обласному центрі Чернігівщини налічується понад 550 вулиць, з них 104 (17,7%) названі на честь Компартії Радянського Союзу, героїв громадянської війни та діячів радянської доби. Чимало вулиць у місті носять імена героїв Радянського Союзу та героїв Великої Вітчизняної війни. Крім того, 51 вулиця названа на честь діячів російської історії та культури. Власне, з українською історією та культурою пов`язані 64 вулиці Чернігова, а ще 153 вулиці та провулки мають місцеві автентичні назви.

Разом з тим, С.СОЛОМАХА підкреслив, що до цього часу у місті є 4 вулиці-двійники, котрі виникли внаслідок приєднання до обласного центру двох сіл. Представник громадського оргкомітету з відзначення 20-ої річниці незалежності України вважає за доцільне навести лад у назвах вулиць, оскільки часом зустрічаються навіть помилки через неправильний переклад з російської – приміром, вул. Розсвітна замість вул. Світанкова, вул. Сиренева, а не Бузкова.

"Найчастіше користуються назвами міліція, пожежники, таксисти, працівники "швидкої". Потрібно привести у Божий вигляд назви вулиць навіть з точки зору безпеки проживання у місті", - пояснив С.СОЛОМАХА.

Інший учасник оргкомітету Володимир СТУПАК наголосив на необхідності системної і послідовної роботи щодо перейменування чернігівських вулиць. Так, він зауважив, що громадський оргкомітет запропонує перелік вулиць, які мають з`явитися у Чернігові у рік 20-ї річниці незалежності України.

"Мова йтиме про вулиці Довженка, Мазепи і ще кілька назв", - сказав він. Як одна з пропозицій пролунало перейменувати вулицю Бєлінського на вулицю Єлицьку, бо це історична назва вулиці, що веде до Єлицького монастиря. В.СТУПАК переконаний, що у місті потрібно створити спеціальну комісію зі збереження та відтворення архітектурно-історичного та культурного обличчя міста. На його думку, одним з напрямків діяльності комісії мало б стати формування переліку осіб та подій, на честь яких у майбутньому можна було назвати окремі вулиці обласного центру Чернігівщини.