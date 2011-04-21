Стартував дитячий конкурс до 65-річчя від дня народження Кірпи

За підтримки «Укрзалізниці» Міжнародна громадська організація «Фонд ім. Г.М. Кірпи» і Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників України проводять огляд-конкурс народної творчості дітей залізничників.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», конкурс до 65-річчя від дня народження колишнього міністра транспорту України Георгія Кірпи відбуватиметься під гаслом «З Богом у серці!».

Перший тур - регіональний, проводиться з 29 квітня по 8 травня 2011 р., він приурочений до дня матері. Другий тур відбудеться з 17 по 26 червня 2011 року і присвячений Дню молоді.

Переможці першого і другого турів огляду-конкурсу будуть нагороджені пам`ятними дипломами і цінними подарунками.

Найталановитіші учасники виступлять у святковому концерті, який відбудеться 16 липня 2011 в Харкові на базі Палацу спорту "Локомотив" Південної залізниці.

До участі будуть запрошені також відомі артисти естради.

Докладніше про огляд-конкурс народної творчості дітей залізничників можна дізнатися на сайті