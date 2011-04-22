У Києво-Печерській Лаврі відкрився Великодній ярмарок

На Соборній площі Києво-Печерської Лаври вчора, в Чистий четвер, відкрився благодійний великодній ярмарок «Великодній кошик». Організатори - Синодний інформаційно-просвітницький відділ Української Православної Церкви і Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник - ставлять перед собою мету збір коштів для порятунку дітей, яким життєво необхідні дорогі медичні операції, повідомляє кореспондент УНІАН.

«Великодній ярмарок у Лаврі має дві мети – благодійну й просвітницьку. На ярмарку ми розповідаємо про Великдень, навчаємо традицій, відроджуємо благочестиве ставлення до цього християнського свята. Але святкування завжди має бути пов`язане з добротворенням. Бо віра без справ мертва. Наша віра має відображатися в справах. Під час проведення благодійного ярмарку ми збираємо кошти для допомоги тяжкохворим дітям. Інформація про дітей, для яких ми збираємо кошти розміщена на спеціально створеному сайті Pasxa.in.ua.», - розповів голова Синодного інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, прес-секретар Предстоятеля УПЦ Георгій КОВАЛЕНКО.

За його словами, збором пожертв на благодійному ярмарку займається молодіжний волонтерський рух «Молодість не байдужа».

Великодній ярмарок відкрився Фестивалем великоднього кошика.

Цього ж дня благодійний фонд «Дорога майбутнього» відкрив серію безкоштовних майстер-класів з розпису великодніх яєць, які проходитимуть упродовж трьох днів, - 21 квітня - початок об 11.00; 22 квітня - о 14.00; 23 квітня - об 11.00.

23 квітня фахівці пекарні «Живий хліб» приготують найбільшу паску в Україні.

24 квітня, в день світлого Христового Воскресіння, близько 3.00 усі віруючі, які молитимуться в Києво-Печерській Лаврі, зможуть скуштувати шматочок паски, одразу після того, як її освятить Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит ВОЛОДИМИР.

Благодійний великодній ярмарок «Великодній кошик» триватиме до 2 травня.

