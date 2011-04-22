22 квітня в історії

У 1216 році завершилася найбільша у давньоруській історії міжусобна битва на річці Липиці (біля Юр`єва-Польського), в якій загинуло близько 20 тисяч чоловік.

Протистояла владимиро-суздальська рать князів Ярослава Всеволодовича і Юрія Всеволодовича та новгородсько-смоленсько-ростовське військо на чолі з Мстиславом Мстиславичем, Володимиром Рюриковичем і Костянтином Всеволодовичем.

1500 рік - португальська ескадра під керівництвом Педро Кабрала відкриває узбережжя, яке згодом назвуть Бразилією.

В 1760-му музикант-бельгієць Жан-Жозеф Мерлін на одному з музичних вечорів у Лондоні вперше продемонстрував роликові ковзани.

Юний музикант вкотився в зал на винайденому ним засобі пересування зі скрипкою в руках і не встиг вразити присутніх своєю майстерністю, як урізався в дзеркало.

1838 року пароплав вперше перетнув Атлантичний океан.

До нью-йюркської гавані пришвартувалося англійське судно "Сіріус". На шлях від Саутгемптона до Нью-Йорка він витратив 18 днів і 10 годин, і лише на декілька годин випередив конкурента — пароплав Брунеля "Грейт Вестерн", який вийшов у море на чотири дні пізніше.

1864 рік — у льодах Фінської затоки стало до роботи перше у світі парове судно криголамного типу "Пайлот" (Росія).

1915-го — в ході 1-ї Світової війни під час атаки біля міста Іпр (Бельгія) на шестикілометровій ділянці фронту німці вперше застосували отруйний газ.

Протягом 5 хвилин проти французів було випущено 180 тон хлору. Із 15 тисяч отруєних третина загинула. Через два роки в цьому ж районі німецька армія застосувала уже інший газ, гірчичний, котрий і отримав назву по місцю боїв - іприт. Бій біля Іпру закінчився 25 травня фактично без здобуття німцями вагомих позицій, однак застосування хімічної зброї стало відігравати суттєву роль в ході 1-ї Світової війни. Франція і Британія, а також США, які вступили у 1-у Світову війну в 1917 році, розпочали розробку власної хімічної зброї і засобів захисту. Всього за роки війни було використано більше 100 тисяч тон отруйних речовин, що привело до поранення більше півмільйона і смерті понад 30 тисяч людей.

У 1921 році міська влада Чикаго вирішила штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які з`являтимуться на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками.

1952-й — підрив атомної бомби в штаті Невада став першим ядерним вибухом, який показали по телебаченню в прямому ефірі. 35 мільйонів американців стали свідками прямого репортажу з випробування ядерної бомби в Неваді.

1969 рік — у Х`юстоні (США) проведена перша пересадка ока людині.

1972 року перші люди, що перетнули Тихий океан на весловому човні (Сильвія Кук і Джон Файєрфакс), прибули до Австралії після перебування в океані протягом 362 днів.

Народилися:

У 1870 році — Володимир Ленін (Ульянов), російський та радянський політичний і державний діяч, революціонер, творець партії більшовиків, філософ-марксист.

Один з організаторів і керівників Жовтневої революції, основоположник ленінізму, практик "воєнного комунізму", засновник СРСР, голова Ради народних комісарів (уряду) РРФСР і СРСР, ідеолог і творець Третього комуністичного Інтернаціоналу. Як політик Ленін був послідовним супротивником такого політичного інституту суспільства, як демократія, яку він називав "буржуазною демократією". Про колишній культ Леніна досі свідчать численні пам`ятники на центральних площах міст і містечок на території колишнього СРСР.

1899-го — Володимир Набоков, російський письменник і перекладач, автор бестселера "Лоліта".

В 1944-му народився Стів (Джеймс Стівен), американський мільярдер, авіатор, мореплавець, мандрівник.

Заробивши значний капітал у фінансовій галузі, почав подорожувати на повітряних кулях, власних літаках, вітрильниках тощо і встановлювати в цій царині рекорди. Встановив загалом 116 світових досягнень. Зокрема, першим із людей облетів Землю без посадок на повітряній кулі (2002 рік). Став першим льотчиком, який обігнув усю Земну кулю за 67 годин. Здійснив найшвидшу навколосвітню подорож також на морі - за 58 днів і 9 годин.

Загинув у вересні 2007 року, розбившись на літаку в каліфорнійській пустелі, коли шукав площину для побиття нового рекорду швидкості.

1956 рік — Наталія Сумська, українська акторка й телеведуча (з 1997 року – на сцені театру ім. Франка). Народна артистка України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка.

1958 року – Олег Рибачук, український політик.

Народний депутат IV скликання від "Нашої України", у 2005 році – віце-прем`єр-міністр з питань євроінтеграції, у 2005-2006 роках - державний секретар України, голова секретаріату президента. Надалі був радником президента Ющенка.

1982-й — Кака (Рікардо Лейте), бразильський футболіст, півзахисник "Реалу" та національної збірної. Чемпіон світу 2002 року, володар Кубка чемпіонів і "Золотого м`яча" в 2007-му (у складі "Мілана").

ТСН