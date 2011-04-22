У Мистецькому арсеналі пройде благодійний вечір з Олегом Скрипкою

27 квітня в київському музейному комплексі Мистецький арсенал відбудеться добродійний вечір з Олегом Скрипкою і групою ВВ.

Вечір відбудеться у рамках Міжнародного тижня сучасного мистецтва Космічна Одіссея 2011, яка проходить з 5 по 28 квітня.

У програмі вечора: виступ Олега Скрипки і групи Воплі Водоплясова з програмою 25 років на Орбіті, танцювальний перформанс Оpen Space, спілкування з учасниками і організаторами проекту Космічної Одіссеї 2011 і урочисте закриття Міжнародного тижня сучасного мистецтва Космічна Одіссея 2011.

Вартість добродійних квитків: від 100 грн. до 1000 грн.

Нагадаємо, що виставка Космічна Одіссея-2011, приурочена до 50-річчя першого польоту людини у космос, відкрилася у Мистецькому арсеналі 5 квітня.

У програмі не лише виставка робіт сучасних українських і іноземних художників, але і експозиція космічних артефактів, кінопрограма, художній і науково-популярний лекторій, дитяча програма.



Корреспондент.net

