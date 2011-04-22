Кількість українських об'єктів у списку ЮНЕСКО може збільшитися

Кількість українських об`єктів у списку культурної спадщини ЮНЕСКО, що охороняється, можуть збільшити.

Про це заявила генеральний директор організації Ірина Бокова, яка 20-21 квітня перебуває з візитом в Україні.

"Я знаю, що культурна спадщина на Україні дуже багата, є ще попередній список (об`єктів) - це обов`язковий етап для того, щоб пам`ятник був включений (до списку)", - сказала Бокова.

"Я знаю, що зараз на Україні приймається нове законодавство в галузі збереження спадщини, і я б надала посильну, експертну допомогу і рекомендації, щоб український уряд працював також над включенням нових пам`ятників до списку спадщини (ЮНЕСКО)", - сказала вона.

"Тут є що показати, я впевнена, що вони (пам`ятники) відповідають критеріям, треба просто попрацювати над тим, щоб у майбутньому вони були включені (до списку)", - резюмувала Бокова.

В даний час у списку ЮНЕСКО перебувають Києво-Печерська Лавра, Софія Київська, центр Львова та Карпатські ліси.

РИА Новости

