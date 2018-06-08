Великодній ярмарок у Лаврі: святкувати і рятувати життя

На Соборній площі Києво-Печерської Лаври відкрився благодійний великодній ярмарок «Великодній кошик».

Благодійний ярмарок "Великодній кошик" триватиме з 21 квітня по 2 травня.

Організатори - Синодний інформаційно-просвітницький відділ Української Православної Церкви і Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник - ставлять перед собою мету збір коштів для порятунку дітей, яким життєво необхідні дорогі медичні операції.

Благодійний ярмарок відкрився Фестивалем великоднього кошика. Художники, дизайнери та флористи допомагали гостям ярмарку у декоруванні.

«Великодній ярмарок у Лаврі має дві мети – благодійну й просвітницьку. На ярмарку ми розповідаємо про Великдень, навчаємо традицій, відроджуємо благочестиве ставлення до цього християнського свята. Але святкування завжди має бути пов`язане з добротворенням. Бо віра без справ мертва. Наша віра має відображатися в справах. Під час проведення благодійного ярмарку ми збираємо кошти для допомоги тяжкохворим дітям. Інформація про дітей, для яких ми збираємо кошти розміщена на спеціально створеному сайті Pasxa.in.ua.», - розповів голова Синодного інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, прес-секретар Предстоятеля УПЦ Георгій КОВАЛЕНКО.

Готові кошики можна було забрати з собою, зробивши пожертву на користь онкохворих дітей.

За його словами, збором пожертв на благодійному ярмарку займається молодіжний волонтерський рух «Молодість не байдужа».



Робітник встановлює солом`яні фігури - елементи інсталяції дизайнера, художниці Зінаїди Ліхачової "Наші баби".

Протягом першого дня ярмарку вдалось зібрати близько 4500 грн. Ці гроші передадуть 14-річній Віталії Бугіній, яка хвора на остеосаркому лівого стегна з патологічним переломом. Це – онкологічне захворювання.

Українська співачка Міка Ньютон прикрашає кошик.



Цього ж дня благодійний фонд «Дорога майбутнього» відкрив серію безкоштовних майстер-класів з розпису великодніх яєць.

Сестра милосердя продає паски та свічки.

23 квітня фахівці пекарні «Живий хліб» приготують найбільшу паску в Україні.

Паски були нарозхват.

24 квітня, в день світлого Христового Воскресіння, близько 3.00 усі віруючі, які молитимуться в Києво-Печерській Лаврі, зможуть скуштувати шматочок паски, одразу після того, як її освятить Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит ВОЛОДИМИР.

Освячення ярмарки.

Благодійний великодній ярмарок «Великодній кошик» триватиме до 2 травня.

Анна Хрустальова

Фото УНІАН