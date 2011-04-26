Сьогодні відбудуться заходи до 25-х роковин аварії на ЧАЕС

Сьогодні в Україні відбудуться меморіальні заходи, приурочені до 25-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у заходах візьме участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Також у заходах візьме участь Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Планується, що глави держав і предстоятель Руської православної церкви КИРИЛО відвідають Чорнобиль.

Довідка УНІАН. Аварія на четвертому енергоблоці ЧАЕС сталася вночі 26 квітня 1986 року: стався вибух, який повністю зруйнував реактор.

Внаслідок вибуху в атмосферу було викинуто 190 тонн радіоактивних речовин. За даними експертів, сумарний викид радіоактивних речовин становив 50 млн. кюрі, що рівнозначно наслідкам вибухів 500 атомних бомб, скинутих в 1945 році на Хіросіму. Радіоактивними нуклідами було забруднено більш ніж 145 тисяч кв. км території України, Росії та Білорусі.

Після аварії з 30-кілометрової зони навколо АЕС було евакуйвано більш як 115 тисяч осіб.

Чорнобильську АЕС закрили 15 грудня 2000 року.