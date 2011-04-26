Ганна Герман видала книгу

28 квітня радник президента України Ганна Герман і видавництво «Довіра» представлять книгу «Червона Атлантида». Презентація відбудеться у Pinchuk Art Centre.

У рамках заходу планується спілкування Ганни Герман з гостями.

Нагадаємо, цю повість пані Герман підготувала у листопаді 2010 року ще в якості заступника глави Адміністрації президента під час свого перебування в лікарні.

За словами Ганни Герман, образи головних героїнь збірні і не мають відношення до її особистої біографії: «Це книга про трьох сильних жінок, життя яких починається ще в радянський час і продовжується в наш. Їм трапляється і щастя, і нещастя, і їм потрібно впоратися з усім цим».

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