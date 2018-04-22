Українська режисерка шокувала ”Кінотавр” (фоторепортаж)
17:09, 07 червня 2007
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Кіра Муратова представила новий фільм, де вирішила показати усю збоченість, правда, не найгіршу, людської натури... Богдан Ступка на відкриття не приїхав... Наречена Гоші Куценка не відходила від нього ні на крок...
У Сочі триває щорічний Відкритий російський кінофестиваль «Кінотавр».
Україна цього року стала безпосереднім учасником фестивалю. Стрічка української режисерки Кіри Муратової «Два в одному» мала честь відкрити конкурсну програму «Кінотавру». Сама режисерка на відкриття фестивалю не з’явилася, тому продюсеру фільму Олегу Кохану й головній героїні Наталії Бузько довелося йти по зірковій доріжці самим. Не приїхав також і виконавець однієї з ролей Богдан Ступка.
Муратова, яка звикла когось вбивати у своїх попередніх фільмах, тут вирішила показати усю збоченість, правда не найгіршу, людської натури. Фільм, поза сумнівом, обіцяє стати подією у сучасному кінематографі.
На фестиваль з`їхалося багато знаменитостей зі світу кіно і шоу-бізнесу...
Голова опікунської ради «Кінотавру» Олександр Роднянський та його дружина на зірковій доріжці демонстрували голівудські посмішки
Андрій Кончаловський зі своєю дружиною Юлею Висоцькою одягнулися в одному кольорі
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Луї Франк, соліст групи Esthetic Education, приїхав на фестиваль зі своєю дружиною акторкою Діною Корзун, аби нарешті вже та й хтось його помітив
Аліса Гребенщикова відверто позувала фотографам
Зблизька можна було побачити усю штучність Йосипа Кобзона
Олег Кохан, продюсер фільму Кіри Муратової «Два в одному», і головна героїня того ж самого фільму Наталія Бузько помітно хвилювалися… Мабуть, ще не можуть звикнути до такої уваги
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"Космос" розповідає Осадчій, як він зустрів свою єдину
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На закритій вечірці з нагоди відкриття фестивалю співала рок-група «Бі-2». Хлопці себе для зіркової публіки не жаліли…
Андрій Халпахчі та Олег Кохан п`ють за успіх
Катя Осадча, мабуть, задала Олегу Кохану одне зі своїх каверзних запитань… Цікаво, куди він хотів поцілити пальцем?
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Наталія Бузько у «Два в одному» зіграла роль дівчини, але скільки років тій дівчині вона придумала лише на вечірці. Каже, що 24…
Катя у перерві між переслідуванням людей балувалася десертами
Юлій Гусман був шокований… Прийшов, а вже ні їсти, ні пити не було що
Кохан його швидко поставив на місце. Мовляв, треба не зазнаватися, приходити вчасно, а то наші люди їдять швидко й багато
Але Гусман довго не сумував, молоденьких дівчат було багато
Олександр Роднянський також заскочив на вечірку, але так увесь час простояв у кутку з телефоном
Цікаво, що ж таке запитала Осадча Кіру Муратову?
Оксана Климончук
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