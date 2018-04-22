Українська режисерка шокувала ”Кінотавр” (фоторепортаж)

Українська режисерка шокувала ”Кінотавр” (фоторепортаж)

17:09, 07 червня 2007
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Кіра Муратова представила новий фільм, де вирішила показати усю збоченість, правда, не найгіршу, людської натури... Богдан Ступка на відкриття не приїхав... Наречена Гоші Куценка не відходила від нього ні на крок...

У Сочі триває щорічний Відкритий російський кінофестиваль «Кінотавр».

Україна цього року стала безпосереднім учасником фестивалю. Стрічка української режисерки Кіри Муратової «Два в одному» мала честь відкрити конкурсну програму «Кінотавру». Сама режисерка на відкриття фестивалю не з’явилася, тому продюсеру фільму Олегу Кохану й головній героїні Наталії Бузько довелося йти по зірковій доріжці самим. Не приїхав також  і  виконавець однієї з ролей Богдан Ступка.

Муратова, яка звикла когось вбивати у своїх попередніх фільмах, тут вирішила показати усю збоченість, правда не найгіршу, людської натури. Фільм, поза сумнівом, обіцяє стати подією у сучасному кінематографі.

На фестиваль з`їхалося багато знаменитостей зі світу кіно і шоу-бізнесу...

 

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