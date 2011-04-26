26 квітня в історії

В 1921 році в Лондоні з`явився перший поліцейський патруль на мотоциклі.

1942-го у Хонкейко (Манчжурія) сталася наймасштабніша за жертвами катастрофа на шахті — загинуло 1549 шахтарів.

1956 рік — в СРСР почався масовий випуск автомобіля "Москвич-402".

Всього Москвичів-402 було випущено 87 658. Автомобіль отримав сучасний просторіший і комфортабельніший кузов з окремим багажником класичних контурів. Головним недоліком 402-ої моделі став слабкий, морально застарілий нижнеклапанний мотор, конструкція якого була розроблена ще в середині 30-х.

У 1986-му сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. —аварія на Чорнобильській АЕС.

О 1 год. 23 хв. вибухнув 4-й четвертий реактор ЧАЕС; сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі, що в 30-40 разів більше, ніж при вибуху бомби в Хіросімі у 1945 році. Лише наступного дня, після того як у Швеції за рівнем радіації визначили, що в Україні мала місце аварія, уряд СРСР повідомив про Чорнобильську трагедію. Від вибуху і при гасінні пожежі, що тривала близько 10 днів, загинув 31 чоловік і більше 200 було госпіталізовано. За неофіційною статистикою в Україні померло не менше 15 тисяч людей, які були уражені в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.

1998 року — в Х`юстоні (США) барбадосець Рон Кінг провів наймасовіший в історії сеанс одночасної гри в шашки, зігравши з 385 супротивниками і вигравши в усіх.

І в цей же день в ботанічному саду в Міссурі створили найбільший в світі букет з 28 801 квітки.

Народилися:

У 1887 році —Іван Кавалерідзе, український скульптор (пам`ятник княгині Ользі в Києві), драматург, кінорежисер ("Перекоп", "Коліївщина", "Наталка Полтавка", "Запорожець за Дунаєм").

1890 року народився Микола Зеров, український літературознавець, глибокий аналітичний критик, полеміст.

Микола Зеров — лідер "неокласиків", майстер сонетної форми і блискучий перекладач античної поезії. ("Камена", "Антологія римської поезії"); репресований і розстріляний на Соловках.

1900 рік —Чарльз Френсіс Ріхтер, американський сейсмолог (шкала виміру сили землетрусу).

У 1961-му народився Олександр Заваров, український футболіст.

Заваров відомий виступами за київське «Динамо» (володар Кубка кубків 1986 року кращий футболіст СРСР того ж року, чемпіон СРСР у 1985 і 1986 роках . Перший із радянських футболістів, який став гравцем західноєвропейського суперклубу — італійського "Ювентуса”.

З 2005 року — тренер київського "Арсеналу”. Звільнений з цієї посади 28 січня 2010 року. Нещодавно Заваров призначений радником віце-премєра Бориса Колесникова.

