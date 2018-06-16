Письменники вдарили автопробігом по безкнижжю і нехлюйству

До Дня Книги письменники їздили Києвом на машинах, відзначали колег та книгарні, фотографувалися з дітьми і не забули згадати „незлим, тихим словом” Табачника...

22 квітня київські перехожі та автомобілісти мали нагоду широко розкривати роти, зупинятись або й радісно сміятися: вулицями центру міста рішуче їхав ядучо-зелений горбатий „Запорожець”-кабріолет із колонками, з яких лунала бадьора музика та урочистий голос, що розповідав про свято Міжнародного Дня Книги. Слідом за „Запорожцем” рухалася ціла колона автомобілів із прапорами й стрічками. Це був письменницький автопробіг, організований літературним порталом „Друг читача”.



Таке святкування Дня Книги (точніше його переддня, бо саме свято було в суботу) відбулося вже вчетверте. А гасло „Вдаримо автопробігом по безкнижжю і нехлюйству!” більш ніж актуальне цьогоріч на тлі скорочення обсягів книговидання, русифікаторських настроїв влади та сумнівних освітніх „реформ” (згадати хоч би й останні ініціативи з приводу викладання української літератури та мови у школі).

Усе розпочалося на Подолі. О 12 годині на Контрактовій площі автопробіг був урочисто відкритий за участі письменників братів Капранових, Тараса Федюка, Сергія Пантюка, Андрія Кокотюхи, Дари Корній, Антона Санченка, Світлани Поваляєвої, Олега Коцарева, Дмитра Лазуткіна, Мар’яни Маринченко та інших.

Спочатку брати Капранови вручили премію за кращий книжковий дебют року. Її отримала львів’янка Дара Корній за твір „Гонихмарник”. Письменниця отримала „скарбничку” з монетами різних держав та пляшку вина, котру, за умовами організаторів, треба розкоркувати тоді, коли вона отримає Нобелівську премію.



А потім невтомні організатори-близнюки провели невеличкий перфоменс. Письменники-учасники пробігу в дусі треш-буфонади зображували нинішній проблемний стан вітчизняного книговидання. Світлана Поваляєва, Мар’яна Маринченко та Олег Коцарев намагалися поділити на трьох дві книжки – саме така сьогодні статистика нашої книжки, на кожного громадянина країни у минулому році припадало менше однієї „друкованої одиниці”. Допомогти читачам зголосився прем’єр-міністр Азаров (його грав Капранов). За допомогою Януковича (Максим Кідрук) він розпиляв одну з книжок навпіл, щоб вистачило всім.



Настав час вирушати в дорогу. Зелений „Запорожець” і його колеги взяли курс на книгарню „Є”. Вона отримала відзнаку кращого книжкового магазину року. На вулиці Лисенка автопробіг утворив добрячий затор, а письменники урочисто вручили директорці книгарні Катерині Федоренко щось середнє між почесною грамотою й афішою з власними автографами.

Від „Є” книжковий автопробіг вирушив до проспекту Перемоги, де розташувалось одне з найпопулярніших останнім часом місце громадських акцій – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, або, як жартували учасники пробігу, „Міністерство торгівлі освітою”, кероване улюбленцем усіх активістів Дмитром Табачником. Тут письменники провели траурний захід. До воріт міністерства піднесли траурний вінок, свічку та чорну табличку, яка повідомляє, що тут померла шкільна програма з української літератури.

Давній „табачникознавець” Сергій Пантюк, котрий не так давно приносив міністру відро з помиями та читав про нього не дуже толерантні вірші, тепер присвятив цьому діячу метафору:

- Коли наша влада вилизує Росію, її язик – це Табачник!

Жалобна акція і кілька виступів під міністерством стали кульмінацією автопробігу. А завершенням його стало „влиття” в „Книжкову хвилю” – так звалося святкування книжкового дня в Бібліотеці імені Тараса Шевченка для дітей. Письменники стали на проспекті біля бібліотеки і разом з дітьми, які там зібралися, робили руками „хвилю”, а потім фотографувалися. Досить дивакувате видовище привертало увагу перехожих не гірше, ніж зелений кабріолет-„Запорожець”.

Лишається тільки подивитися, чи трансформується ця увага в бажання більше читати й купувати книжки.

Микола Третяк

Фото Андрія Капранова