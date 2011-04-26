Гайдамаки зіграють концерт в київському бомбосховищі

28 квітня в київському бомбосховищі відбудеться концерт українського гурту Гайдамаки в пам`ять про Чорнобильську катастрофу.

Своїм виступом Гайдамаки завершать благодійний культурний марафон Пам`ятай - комплекс щоденних джазових і класичних концертів, документальних показів, інсталяцій, театральних і вуличних вистав у пам`ять про Чорнобильську катастрофу.

Після виступу серед інсталяцій Купол надій груп ТаРУТА, Домра, Shopping Hour, Гайдамаки спільно з віджеями Tenpoint виконають пісню Мені здається, кліп на яку було знято в Прип`яті і в Чорнобилі, і кавер на Toxicity System of a Down.

У ці ж дні Гайдамаки презентують драм-ен-бейс ремікс на Мені здається від Mark Atmost, який вже можна знайти на Youtube і в соціальних мережах.

В кінці квітня в Німеччині за підтримки Європарламенту виходить DVD з фільмом про Чорнобиль, знятий за участю Гайдамаків, повідомили Корреспондент.net у прес-службі групи.

Як повідомлялося раніше, мета проекту Пам`ятай - нагадати про трагічні події на ЧАЕС, їх наслідки та зібрати кошти на закупівлю обладнання для Центру онкогематології та трансплантації кісткового мозку лікарні ОХМАТДИТ, де перебувають на лікуванні діти, які страждають від злоякісних захворювань крові з усіх регіонів України.

Концерт Гайдамаків відбудеться 28 квітня в бомбосховищі при освітньому центрі Майстер Клас (вул. Лаврська, 16, біля Києво-Печерської Лаври). Початок - близько 20:00.



Корреспондент.net

