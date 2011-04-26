На Сумщині розбили пам'ятник Леніну

У райцентрі Буринь Сумської області невідомі розбили пам’ятник Леніну.

Як повідомила УНІАН керівник Сектора зв’язків з громадськістю УМВС України у Сумській області Ельвіра БІГАНЛОВА, правоохоронці на місці злочину виявили залізобетонний пам’ятник висотою близько 2 м, який лежав біля постаменту. Голову пам’ятника невідомі забрали із собою. Крім того, за словами місцевих жителів, зловмисники вимазали пам’ятник фекаліями.

Пошкоджений монумент перебуває у Буринському райвідділі УМВС як речовий доказ, а за фактом пошкодження пам’ятника міліція порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).