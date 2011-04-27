На Рівненщині вшанували вояків УПА, загиблих у бою під Гурбами

На місці найбільшого бою Української Повстанської Армії з військами НКВС, у Здолбунівському районі на Рівненщині, урочисто вшановано загиблих у ньому вояків УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, з нагоди річниці бою в урочищі Гурби, яке було тоді в епіцентрі бою, відбулися панахида і мітинг-реквієм.

На мітингу виступили як представники обласної і місцевої влади, так і представники опозиційних партій, ветерани УПА.

Представники опозиції, зокрема, ВО «Свобода», Української народної партії, ВО «Батьківщина» критикували чинну українську владу, яка, за їхніми словами, не дбає про ветеранів УПА, а вшановує лише тих, хто боровся за перемогу над фашизмом у лавах Червоної Армії.

Коли ж виступали представники влади, зокрема, перший заступник голови обласної ради Михайло КРИВКО і заступник голови облдержадміністрації Олексій ГУБАНОВ, з боку опозиціонерів лунало: «Ганьба!». На що М.КРИВКО зазначив: «Це не те місце, де потрібно вести себе таким чином».

Представники влади зауважили, що приїхали вшанувати полеглих героїв, а не мітингувати, оскільки вшанування пам’яті, на їхню думку, не має нічого спільного з політикою.

У свою чергу, голова обласної організації “Братство вояків УПА імені Клима Савура” Олексій МАНУЙЛИК заявив журналістам: "Мені це боляче, що так ми згадуємо тих, хто боровся і загинув за цю незалежну державу. Коло цих могил треба згадувати тільки тих, хто боровся за Україну".

Нині на місці Гурбенського бою впорядковано невеликий меморіал, споруджено каплицю, тут діє православний чоловічий монастир. Обласна влада започаткувала створення на цьому місці Пантеону Героїв, у якому планується перепоховати останки усіх учасників бою, які буде знайдено у цих місцях.

Заступник голови ОДА О.ГУБАНОВ повідомив, що на останній сесії облради ухвалене рішення про виділення 250 тисяч гривень з обласного бюджету на завершення спорудження Пантеону. «Думаю, вже скоро завершиться тут будівництво, і ми будемо вшановувати пам`ять у повноцінній церкві й монастирі", - сказав О.ГУБАНОВ.

*** 67 років тому, у квітні 1944 року, на території сучасного Здолбунівського району Рівненщини понад 30 тисяч бійців внутрішніх військ НКВС оточили 5-тисячне угруповання УПА-Південь, у якому значну частину особового складу становили слабо озброєні новобранці, котрі ще не мали бойового досвіду.

Натомість карателів НКВС підтримували танки, артилерія, бронепоїзд і навіть авіація.

Після кількох днів боїв (із 21 по 25 квітня), у яких загинуло більшість вояків УПА, майже половині повстанців вдалося вирватися з оточення.