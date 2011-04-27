Анонсована дата першого публічного показу фільму В суботу

Названа дата першого в Україні публічного показу україно-російсько-німецького фільму Олександра Міндадзе про Чорнобильську катастрофу - В суботу.

Фільм показуватимуть 5 травня 2011 року в київському кінотеатрі Київ у рамках культурного благодійного марафону Пам`ятай, повідомляється на сайті проекту.

Дія фільму В суботу розгортається в Україні, у місті Прип`ять, 26 квітня 1986 року - в день аварії на Чорнобильській АЕС, а в центрі історії - внутрішній розлом головного героя, що волею випадку опинився у cамому серці цього виру.

Головну роль грає російський актор Антон Шагін, відомий глядачам за картинами Стиляги і Ховайся!. Також у ролях: Світлана Смирнова-Марцинкевич, Станіслав Рядінський (Будинок сонця, Андерсен. Життя без любові), музикант В`ячеслав Петкун (лідер групи Танці мінус, мюзикл Нотр-Дам де Парі) та інші.

Нагадаємо, що світова прем`єра фільму В суботу відбулась у лютому 2011 року в рамках 61-го Берлінського кінофестивалю.



Корреспондент.net

