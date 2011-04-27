Михайла Козакова поховають сьогодні у Москві

Похорони артиста Михайла Козакова, який помер 22 квітня в Ізраїлі, відбудуться 27 квітня, в Москві.

"О 13:00 [12:00 за київським часом] відбудеться відспівування в церкві Святого Пилипа в Москві", - повідомив син Козакова Кирило, додавши, що актор не хотів "гучних" похоронів.

За його словами, о 16:00 за київським часом Михайла Козакова поховають на Введенському кладовищі в Москві.

Нагадаємо, що актор і режисер Михайло Козаков помер у п`ятницю в Тель-Авіві на 77-му році життя після тривалої і важкої хвороби.

Михайло Козаков зняв такі фільми, як Покровські ворота і Безіменна зірка, що стали культовими, а також працював над телефільмами і телеспектаклями, зокрема, Візит дами, Маскарад, Фауст.

Зніматися в кіно Козаков почав з 1956 року, його дебютом став фільм Михайла Ромма Вбивство на вулиці Данте, а потім були Людина-амфібія, Постріл, Здрастуйте, я ваша тітка.

Працював у театрах імені Маяковського, Сучасник, МХАТ, На Малій Бронній. Лауреат Державної премії СРСР за театральну діяльність (1967 рік), Державної премії РРФСР (1983 рік) за роль Фелікса Дзержинського в телевізійному фільмі Двадцяте грудня, у 1980 році став народним артистом РРФСР.

У Москві актор створив свій театр Російська антреприза Михайла Козакова, де ставить вистави і грає в них. У 2010 році Козаков був удостоєний ордена Пошани.



РИА Новости

