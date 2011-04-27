У Мистецькому арсеналі відбудеться благодійний вечір з Олегом Скрипкою

Сьогодні, 27 квітня, в київському музейному комплексі Мистецький арсенал відбудеться благодійний вечір з Олегом Скрипкою та гуртом Воплі Відоплясова.

Вечір відбудеться в рамках Міжнародного тижня сучасного мистецтва Космічна Одіссея 2011, яка триваєь з 5 по 28 квітня.

У програмі вечора: виступ Олега Скрипки та гурту Воплі Відоплясова з програмою 25 років на орбіті, танцювальний перформанс Оpen Space, спілкування з учасниками та організаторами проекту Космічна Одіссея 2011 і урочисте закриття Міжнародного тижня сучасного мистецтва Космічна Одіссея 2011.

Вартість благодійних квитків: від 100 грн. до 1000 грн.

Нагадаємо, що виставка Космічна Одіссея-2011, приурочена до 50-річчя першого польоту людини в космос, відкрилась у Мистецькому арсеналі 5 квітня.

У програмі не лише виставка робіт сучасних українських та іноземних художників, а й експозиція космічних артефактів, кінопрограма, художній і науково-популярний лекторій, дитяча програма.

Корреспондент.net

